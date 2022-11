Papa Francesco | “Ascoltare il grido dei migranti Non facciamoci incantare dalle sirene del populismo”

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022) Nell’omelia della messa celebrata in occasione della Giornata per i Poveri,ha parlato dei. “Anche oggi, molto più di ieri, tanti fratelli e sorelle, provati e sconfortati, migrano in cerca di speranza, e tante persone vivono nella precarietà per la mancanza di occupazione o per condizioni lavorative ingiuste e indegne – ha detto il Pontefice -. E anche oggi i poveri sono le vittime più penalizzate di ogni crisi. Ma, se il nostro cuore è ovattato e indifferente, non riusciamo a sentire il loro flebiledi dolore, a piangere con loro e per loro, a vedere quanta solitudine e angoscia si nascondono anche negli angoli dimenticati delle nostre città”. “Facciamo nostro l’invito forte e chiaro del Vangelo a non lasciarci ingannare – ha detto-. Non ...