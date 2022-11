Pagelle Verona Spezia | Nzola show risponde alla buona prestazione di Lasagna – VOTI

(Di domenica 13 novembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, Montipò FLOP: Ceccherini, Gyasi: Montipò 7.5; Dawidowicz 5.5, Gunter 6.5 (Hien 5.5), Ceccherini 5; Depaoli 6 (Terracciano S.V.), Tameze 5.5, Veloso 5.5, Lazovic 5.5 (Doig 6); Verdi 7 (Kallon 6),7; Djruic 6 (Henry 5.5).: Dragowski 6 (Zoet 6.5); Amian 6, Caldara 5.5, Kiwior 6; Holm 6, Ampadu 6, Ekdal 5.5 (Verde 6.5), Agudelo 6 (Ellertsson S.V.), Bastoni 6.5 ...

Il video con gli highlights e i gol di Verona-Spezia 1-2, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2022/2023. Colpo ... Le pagelle di Verona-Spezia 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2022/2023. Lo scontro salvezza va alla squadra di Gotti, che sbanca ...