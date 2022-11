Ottocervo | la casa editrice nata durante la pandemia che pubblica solo fumetti | “Dalla guerra al fantasy | ciascuno ha un ruolo politico”

(Di domenica 13 novembre 2022) La crisi del settore per l’aumento dei costi, un panorama economico sempre più complicato per effetto dellae dellain Ucraina e un trend in aumento a favore degli e-book. Eppure l’unione delle forze può far nascere un’etichetta editoriale dedicata solamente ai fumenti. Si chiamaed è stata fondata dallo scrittore Maurizio Cotrona, dalsta Gian Marco De Francisco e dall’editore Antonio Mandese. Com’èl’idea? A creare la connessione tra noi, giovani pugliesi con una lunga esperienza nel mondo culturale e un incontenibile desiderio di dare il nostro contributo alla nostra terra, è stato Maurizio. L’incontro è stato così proficuo che, insieme, consapevoli delle ferite profonde che segnano la città di Taranto, abbiamo deciso di provare a sanarle con medicazioni ...

Lo Spazio Bianco

Blue Skin è il graphic novel d'esordio di Gitrop , giovane fumettista catanese che debutta con la sua prima opera da autore completo grazie alla giovaneeditrice tarantina. Presentato al pubblico a Lucca Comics and Games 2022 , Blue Skin parla letteralmente di un giovane dalla pelle blu, di un mondo fantastico ma insidioso , di un ......è unaeditrice indipendente che nasce dall'esperienza di generazioni di librai delladel ...è il marchio di ANTONIO MANDESE EDITORE & FIGLI interamente dedicato ai fumetti. I ... Anteprima: “Blue Skin” di Gitrop (Ottocervo) – Lo Spazio Bianco Blue Skin è il graphic novel d’esordio di Gitrop, giovane fumettista catanese che debutta con la sua prima opera da autore completo grazie alla giovane casa editrice tarantina Ottocervo. Presentato al ...L'intervista a Gitrop a Lucca Comics and Games 2022, sul suo graphic novel d'esordio Blue Skin e la sua lavorazione.