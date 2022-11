Oriana e Antonino | bacio in confessionale | Giaele tirata in ballo da Antonella – VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022)Marzoli ha spifferato adFiordelisi di aver baciatoSpinalbese neldel Grande Fratello Vip.ininLa new entry della Casa si è già scambiata degli innocenti baci a stampo con l’ex compagno di Belen Rodriguez. “Hai visto che porto fortuna? – ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questa mattina, Wilma Goich avvertiva dei dolori alle ossa, Giaele è febbricitante,non si sente molto molto bene così come Nikita . Stesso dicasi pere Alberto che hanno comunicato ...Questa mattina, Wilma Goich avvertiva dei dolori alle ossa, Giaele è febbricitante,non si sente molto molto bene così come Nikita . Stesso dicasi pere Alberto che hanno comunicato ...In Giardino, Wilma e Antonino si ritagliano un momento privato per parlare di Daniele e Oriana e del rapporto tra l'hair stylist e la influencer. La cantante racconta ad Antonino di quanto accaduto in ...Daniele infastidito dal comportamento di Oriana, perde le staffe e fa delle battute assai infelici che colpiscono al cuore ...