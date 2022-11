(Di domenica 13 novembre 2022) Nuove norme e un meccanismo di relocation in Ue che funzioni davvero e lasci poco spazio alla volontarietà dei Paesi membri. Ma anche giro di vite sulle Ong e un '' per l'. Il ...

Tiscali Notizie

Un'altra delle proposte alle quali si sta lavorando, e che probabilmente sarà sul tavolo del vertice dei ministri degli Esteri europei, è quella di redigere un codice di condotta europeo per le, ...È falso anche dire che lenonalle leggi italiane". Sui grandi quesiti che molti si pongono quando si parla di, Saviano risponde: "Perché non sbarcano in Germania se battono ... Ong rispondano a Stati bandiera, le richieste dell'Italia: multe, sequestri, piano Marshall per l'Africa Nuove norme e un meccanismo di relocation in Ue che funzioni davvero e lasci poco spazio alla volontarietà dei Paesi membri. Ma anche giro di ...L'Italia si muove sul doppio binario nella vicenda migranti: chiede nuove norme e un meccanismo di relocation in Ue che funzioni davvero e lasci poco spazio alla volontarietà dei Paesi membri. Ma vuol ...