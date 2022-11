Omicidio 19enne | anche la famiglia di Paolo a ' Marcia legalità'

(Di domenica 13 novembre 2022) Circa 200 persone partecipano stasera alla 'per la' organizzata a Francavilla Fontana (Brindisi) dopo l'uccisione in un agguato, il 9 novembre scorso, delStasi. Il corteo,...

Circa 200 persone partecipano stasera alla 'Marcia per la legalità' organizzata a Francavilla Fontana (Brindisi) dopo l'uccisione in un agguato, il 9 novembre scorso, delPaolo Stasi. Il corteo, promosso dalle associazioni 'Generazioni 021', 'Libera' e 'Unione degli studenti' è partito da Piazza Umberto I e, dopo aver attraversato il centro storico, è arrivato ...La comunità di Francavilla Fontana scende in strada per la legalità e ciò avviene dopo l', tuttora impunito, delPaolo Stasi, ucciso davanti a casa mercoledì pomeriggio.Circa 200 persone partecipano stasera alla 'Marcia per la legalità' organizzata a Francavilla Fontana (Brindisi) dopo l'uccisione in un agguato, il 9 novembre scorso, del 19enne Paolo Stasi. (ANSA) ...Tuttavia gli inquirenti seguono due piste. Alcuni elementi interessanti arrivano dall'analisi dei messaggi sullo smartphone ...