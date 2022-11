"Odiavo i comunisti. Ogni tanto qualcuno spariva...". Zeman si confessa

(Di domenica 13 novembre 2022) L'allenatore ceco è a tutto campo in una lunga intervista che anticipa l'uscita della sua autobiografia. La difficile infanzia a Praga, poi l'arrivo in Italia e la sua carriera come allenatore

L'HuffPost

. Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava dalla finestra del bagno la sua rabbia ...Come ricorda la Cecoslovacchia comunista ". Come li odiava mio padre, medico . Al piano di sopra abitava il capo del partito di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava ... Zeman: "Odiavo i comunisti. Ho sempre tifato Juve. Ho votato 5 stelle, Di Battista mi voleva senatore" Il colpo di scena che non ti aspetti. Zdenek Zeman è un tifoso della Juventus. Uno dei più grandi nemici sportivi dei bianconeri, che ha dato il ...L'allenatore ceco è a tutto campo in una lunga intervista che anticipa l'uscita della sua autobiografia. La difficile infanzia a Praga, poi l'arrivo in Italia e la sua carriera come allenatore ...