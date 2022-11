Nuovo inizio | nuova Casa

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 13 novembre 2022) Laavventura di MLW Fusion è finalmente cominciata. DaNovembre, il Tv/Webshow della federazione di Court Bauer è approdato sulla piattaforma ProWrestling TV, ladi Fusion e dei PPV MLW (ma il canale Youtube non sarà abbandonato ed è già stato annunciato che uscirà su di esso degli show di approfondimento). E ripartiamo da dove ci eravamo lasciati a fine estate: Battle Riot IV. Samoan Rumble Per la quarta edizione della Rumble made in MLW (che prevede eliminazioni, oltre che dalla terza corda, per schienamento o sottomissione), il grande favorito sembrava Killer Kross, tornato in MLW assieme a Scarlett Bordeaux. Invece sulla strada di Kross si sono posti, alla fine, ben tre inconvenienti. Il primo è stato Sami Callihan, tornato anche lui in MLW, che ha avuto un discreto ...