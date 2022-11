Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | tutti gli italiani già qualificati per Melbourne

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Dal 13 al 18 dicembre idiin(Australia) saranno l’ultima competizione in programma in quest’annata, molto ricca di eventi. Gli atleti, infatti, hanno dovuto gestire gli sforzi in estata deia Budapest (Ungheria) e degli Europei a Roma inlunga e in entrambe le circostanza la Nazionale italiana ha dimostrato di essere un punto di riferimento. La squadra guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini ha aggiornato i record di medaglie conquistate, eccellendo in distanze nelle quali, per tradizione, si faceva decisamente fatica a salire sul podio. Ecco che l’appuntamento in Australia è atteso, anche se confermare quei riscontri non sarà semplice. Alcuni nuotatori non ci saranno per scelte e ...