Novena a Giuseppe Moscati il medico santo – settimo giorno

(Di domenica 13 novembre 2022) Sanamatissimo dai napoletani, ha fatto della sua professione diuna vera missione al servizio del prossimo. In lui si incarna perfettamente la fede in Cristo e la carità per i più bisognosi. A Napoli è conosciuto come “ildei Poveri”. Sempre disponibile, di animo generoso, curava gratuitamente le persone indigenti. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vatican News - Italiano

La preghiera che il libro vuol suggerire prende la forma dellarivolta a Sane si spiega che lui è proprio il santo più adatto in questo tempo, perché lui non ha detto nessuna parola, ...In una breve processione fino alla chiesa di Sana Taurianova . Erano presenti tantissimi ... La stata del santo rimarrà esposta in chiesa per tutta la durata della, che si concluderà ... Il Sinodo, occasione da non perdere per la Chiesa e per un mondo affaticato