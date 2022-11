Novembrata romana | boom di presenze sul litorale | affluenze record FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Passeggiando per il lungomare, che sia quello di Ostia, così come quello di Anzio, Marina di Ardea o di Torvaianica, di certo non si direbbe che manca poco più di un mese al Natale. Strade piene di gente, sia a piedi che in bicicletta. Spiagge affollate, anche se stavolta non si vedono coraggiosi che fanno il bagno. Ma qualcuno in pantaloncini e maglietta a maniche corte c’è. Nella mattinata di oggi, 13 novembre, ilromano sembra essere tornato indietro di due mesi. Le temperature ancora molto gradevoli hanno spinto residenti e turisti a uscire per respirare l’aria di mare e godersi una giornata all’aperto. Ristoranti e locali pieni I parcheggi sono pieni, ma ancora di più lo sono i locali: ristoranti e pizzerie registrano i tutto esaurito. Per poter mangiare occorre aver prenotato, altrimenti bisogna fare la fila. Ed è così in molti locali. Segno di una ...