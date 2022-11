Non siamo il primo porto | l' Italia avverte Macron | la tensione sale alle stelle

(Di domenica 13 novembre 2022) "L', la Grecia, Malta e Cipro, in quanto Paesi diingresso in Europa, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ed orientale, si trovano a sostenere l'onere più gravoso della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi internazionali e delle norme dell'Ue. Abbiamo sempre sostenuto con forza la necessità di sviluppare una nuova politica europea in materia di migrazione e di asilo, realmente ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità, e che sia equamente condivisa tra tutti gli Stati membri". Una dichiarazione congiunta di, Malta, Grecia e Cipro apre uno squarcio nel muro di gomma dell'Europa sul fronte migranti. E il nostro Paese come riporta ilCorriere manda anche un avvertimento chiaro alla Francia e a tutta l'Europa: "L'non è il ...

TUTTO mercato WEB

Se ad ispirare la nostra politica è il mantra: "Difendiamo i nostri confini" di matrice salviniana e, di fatto, assunto come tale dalla stessa Meloni,destinati aandare lontano. Neppure se ...Per farlo serve però il rinnovo, cosasemplice visto chea novembre e novità da questo punto di vistace ne sono. Oppure l'altra soluzione è lasciarlo partire già a gennaio, in modo da ... L'Udinese non vince dal 3 ottobre. Sottil: "Non siamo crollati, non dimentichiamo il nostro posto" Continua il botta e risposta tra il sindaco e il sottosegretario Sgarbi sul futuro di San Siro. Il primo cittadino di Milano allo Sport Industry Talk : "Il programma dell'amministrazione comunale è ch ...Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un tablet incredibile, dotato di qualità quasi uniche. È una solida alternativa ad iPad Pro, un tablet professionale di alto livello che può anche sostituire il laptop. N ...