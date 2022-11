' No al caro bollette' | le imprese protestano in piazza a Firenze - Cronaca - lanazione it

'Servono subito misure'. Le associazioni di Prato. al dibattito con la direttrice. del Qn, Agnese ......ribadito che quello "sta mancando è un intervento strutturale sui temi del lavoro" pur riconoscendo come "provvedimenti positivi" le misure del dl Aiuti - quater per contenere il...Ecco quali sono le misure contro il caro energia nel Decreto Aiuti quater del Governo ... Mentre i fringe benefits aziendali esentasse per il 2022, anche a copertura delle bollette, aumentano di ben ...Ecco come il lavoratore può sfruttare fino a 3.000 euro non dichiarabili per risolvere il problema del caro delle bollette di luce e gas ...