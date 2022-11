New Gica Monreale | arriva la prima sconfitta per l’under 15 maschile | “Pronti per il riscatto”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 13 novembre 2022) In un’atmosfera gioiosa dove comunque l’emozione era a fior di pelle, si é disputata lagara di campionato della ASD New, inserita nel girone A della categoria under 15. I ragazzi si sono cimentati per lavolta in assoluto in una gara in cui la competizione l’ha fatta da padrone, e dove hanno dovuto esprimere le competenze acquisite nel corso degli allenamenti quotidiani. La gara ha avuto momenti altalenanti per tutte e due le compagini schierate. I ragazzi allenati da mister Gianluca La Corte hanno espresso gesti tecnici degni di nota, alternati ad errori che in condizioni di tranquillità non sarebbero stati commessi. La partita é stata molto combattuta, basta esaminare la sequenza dei set per capirlo. Il primo é finito con il punteggio di 25-10, il secondo ...