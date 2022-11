Nba | La schiacciata di Jericho Sims in New York - Oklahoma City

Giocata di straordinario atletismo del giocatore dei New York Knicks Jericho Sims su alzata di Derrick Rose nella partita contro gli Oklahoma City ......accorgersi del taglio a canestro alle sue spalle che porta l'avversario a una comoda...cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti...I Toronto Raptors dovranno fare a meno di uno dei propri giocatori di rotazione più importanti in questo inizio di stagione. Precious Achiuwa ha infatti riportato un infortunio alla caviglia durante i ...Continua la corsa degli Utah Jazz (9-3). Alla Vivint Arena di Salt Lake City, i padroni di casa schiacciano i Los Angeles Lakers (2-8), che non hanno potuto contare su LeBron James ...