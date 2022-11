Napoli-Udinese 3-2 | il film della partita del ‘Maradona’ | VIDEO

Ultima partita prima della sosta per il Mondiale, il Milan è costretto a rispondere alche ieri contro l'ha centrato l'undicesima vittoria consecutiva in campionato. I rossoneri, secondi, adesso sono a meno 11 e non possono permettersi un passo falso contro la Fiorentina .Chi ferma ilIl Mondiale, nessun altro. Ci vuole la più strana sosta della storia del calcio per ... Contro l'arriva l'undicesima vittoria consecutiva, impresa mai riuscita al club di De ...Vittoria (3-2) con il brivido allo stadio Maradona per il Napoli, che ha prima dominato la sfida contro l'Udinese andando a segno con Osimhen, Zielinski ed Elmas e poi si è addormentato nel finale… Le ...Gli azzurri non smettono di far sognare i tifosi. Nella quindicesima giornata di Serie A, il Napoli ha infiammato lo stadio Diego Armando Maradona ...