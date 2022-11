leggo.it

È proprio l'anno della band bergamasca più amata d' Italia e che ora si affaccia sulla scena europea, grazie agliMusic Awards. I Pinguini Tattici Nucleari , infatti, hanno vinto il premio per Best Italian Act, nella serata dei premiin diretta da Dusseldorf Mara Venier, fan scatenata dei Me ...Alessandro Alicandri Sorrisi è a Düsseldorf per seguire gliMusic Awards ma gli annunci sulle premiazioni iniziano già a fioccare come neve. I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italy Act 2022! Il premio è arrivato lo scorso anno nelle ... Mtv European Music Awards, Pinguini Tattici Nucleari premiati come migliori artisti italiani È proprio l’anno della band bergamasca più amata d'Italia e che ora si affaccia sulla scena europea, grazie agli Mtv European Music Awards. I Pinguini Tattici ...Il gruppo vince nella categoria Best Italian Act, battendo la concorrenza di Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin ...