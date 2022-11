MOVIOLA – Milan-Fiorentina | Kalulu su Biraghi | per Sozza non è rigore

(Di domenica 13 novembre 2022) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Vincenzo Italiano attaccano e si rendono pericolosi sulla fascia sinistra conche vanno a contrasto su un pallone, con il difensore rossonero che calciando tocca anche la caviglia dell’azzurro.cade a terra dolorante, ma per l’arbitronon c’è calcio di. La decisione sembra quella corretta in quantoprende prima nettamente la palla e poi, nella dinamica di gioco, colpisce. Il Var conferma la decisione da campo. SportFace.

