Mourinho furioso nel finale di Roma - Torino | perché è stato espulso

Animi caldi, trae Rapuano, da quando pochi minuti prima (86') Belotti era andato a terra in contrasto con Djidji e il direttore di gara aveva ignorato il presunto fallo, già costato l'...Animi caldi, trae Rapuano, da quando pochi minuti prima (86') Belotti era andato a terra in contrasto con Djidji e il direttore di gara aveva ignorato il presunto fallo, già costato l'...La stagione si era messo di traverso e il pari contro il Toro non cambia la situazione. O la cambia solo parzialmente. Ci saranno 52 giorni di passione prima della ripresa del campionato, a leccarsi..Ancora un'espulsione per Josè Mourinho, la seconda stagionale. Dopo il cartellino rosso contro l'Atalanta dello scorso 18 settembre, il tecnico romanista è stato ...