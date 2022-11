MotoGP | stagione storica per la Ducati | per la prima volta campioni sia nel Motomondiale che in Superbike!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) A distanza di una settimana dalla conquista del titolo del2022 da parte di Francesco Bagnaia, questa mattina laè salita sul tetto del mondo anche in Superbike grazie al pilota spagnolo Alvaro Bautista (titolo conquistato in SBK per lain carriera). Per il team di Borgo Panigale la2022 diventa dunque ancor più: non solo il titolo costruttori e quello piloti (per di più grazie a un pilota italiano) nel, ma anche il Mondiale in Superbike per merito di uno straordinario Alvaro Bautista. Una combo che, sinora, non era mai stata raggiunta dalla, che raggiunge dunque questo traguardo per lanella storia; e non finisce qui, dal momento che ...