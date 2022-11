Monza | tre gol e tre punti d' oro prima della sosta | Salernitana al tappeto

Ilchiude il suo 2022 conpunti fondamentali per l'obiettivo salvezza. Battuta per 3 - 0 la Salernitana allo U - Power Stadium, dove i brianzoli si sono imposti già nella prima frazione della ...Nonostante icambi all'intervallo, la musica non cambia poi di molto nella seconda frazione. La ... Iltorna al successo e chiude questa prima parte di campionato a sedici punti, uno in meno ...Hellas ultimissima con 5 punti in 15 gare. Il Monza ha vinto quattro delle cinque partite interne di Serie A disputate con Palladino in panchina (1P): dopo che aveva perso tutte le tre con Stroppa ...Successi per Palladino e Gotti nelle sfide delle 15: cade la Salernitana all'Unipower Stadium, Bocchetti perde ancora. Grave infortunio per Dragowski ...