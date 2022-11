Montesano squalificato da Ballando dopo maglia fascista | comunicato Rai

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 13 novembre 2022) Ha fatto molto rumore il tweet di Selvaggia Lucarelli contro Enrico. Il concorrente dicon le Stelle ha indossavo unanera della Decima Mas con il motto "Memento ardere semper". La Decima Mas era il reparto d'assalto della Marina militareche operava contro la resistenza. L'opinionista si è accorta del fattaccio in un secondo momento e non durante la puntata di ieri, sabato 12 novembre, del programma di Milly Carlucci "altrimenti glielo avrei detto in diretta".la denuncia è scoppiata l'indignazione social che ha scomodato pure Riccardo Laganà, Consigliere di Amministrazione Rai, "Auspico seri provvedimenti". Ebbene questi sono arrivati: la Rai ha deciso di fare fuori Enricodacon le Stelle. IN AGGIORNAMENTO