Mondiali Qatar 2022 | l’Arabia Saudita esclude Al-Muwallad per “motivi precauzionali”

(Di domenica 13 novembre 2022) Pesante assenza perin occasione deiin. Il ct Hervé Renard dovrà infatti rinunciare a Fahad Al-, escluso per ‘’. L’attaccante è al centro di uno spinoso caso doping e la federazionenon vuole correre alcun rischio. Inizialmente sospeso per 18 mesi per la positività al furosemide, la pena di Al-era stata ridotta da un organo arbitralecosì da consentirgli di prendere parte alla Coppa del Mondo. Tuttavia, dopo un confronto con il proprio ufficio legale, la Federcalcioha deciso dire l’attaccante. Al suo posto verrà convocato Nawaf Al-Abed. SportFace.

