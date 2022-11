Mondiali | Brasile a Torino | da domani si allena a Continassa

La Gazzetta dello Sport

... anche in questo caso, fari accesi sulche è chiamato a ritornare nell'olimpo deidopo la debacle del 2014 disputata in casa prolungando un'attesa che dura da venti anni tondi, ......del, e il ct Tite, sono arrivati a Torino dove domani, nel centro sportivo della Juventus alla Continassa, è previsto il raduno della Seleçao e poi il primo allenamento in vista dei... Alex Sandro, Bremer e Danilo giocano in casa: il Brasile in ritiro alla Continassa Senza l'Italia, chi saranno i calciatori che da domenica prossima che ci rappresenteranno (in maniera diversa) ai Mondiali in Qatar ...Parliamo di mondiali di calcio. Qui ci occupiamo di come sono i gironi, quali sono le squadre più forti e su chi si scommette ...