Milano | coppia di anziani trovata morta in casa | c' è l' ipotesi omicidio-suicidio

(Di domenica 13 novembre 2022) U nadiè statasenza vita nell’appartamento in cui viveva a, in via Maffei 18. I coniugi, italiani di 84 anni, sono morti con un colpo di arma da fuoco alla testa, una...

. Ha ammazzato con un fucile la moglie. Poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il dramma si è consumato a, nel primo pomeriggio. Ladi anziani, entrambi di 84 anni, viveva in un appartamento al quinto piano del civico 18 di via Andrea Maffei, in zona Porta Romana. Ad allertare i soccorsi è ...Maria Laura Cosmai, magistrato del Tribunale di, portando la sua testimonianza con un ...un'adeguata capacità genitoriale ma che non sono in grado di espletare questa capacità in. Per ...Di seguito le ultime dai campi su Milan-Fiorentina raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Fiorentina - Domenica 13 Novembre, ore 18.00, stadio Meazza .Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...