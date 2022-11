Corriere dello Sport

MILANO - A San Siro ilbatte la Fiorentina 2 - 1. Avanti i rossoneri con Rafael, Barak pareggia per i viola. L'autorete di Milenkovic allo scadere regala la vittoria ai campioni ...MILANO - Mai banale,fa ancora parlare di sé, con un'esultanza ispirata a Cristiano Ronaldo versione 2.0 e che ha mandato letteralmente in tilt i social. L'attaccante portoghese di Pioli , ha sbloccato il match ... Milan, Leao segna alla Fiorentina ed esulta come Cristiano Ronaldo Finisce 2-1 Milan-Fiorentina, match valido per la 15esima giornata di Serie A. Foto: Leao autore del vantaggio rossonero. Ottima la partenza dei rossoneri con Leao al (2') che la sblocca , grazie all’ ...Origi ancora sotto livello, Thiaw spaesato. I rossoneri rischiano di capitolare più volte ma vincono all'ultimo minuto ...