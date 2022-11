Milan-Fiorentina | Tomori | “Siamo felici | ora riposiamoci Deluso dalla non convocazione per il Mondiale”

(Di domenica 13 novembre 2022) Il difensore del, Fikayo, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro la. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “È una vittoria molto importante, specialmente dopo Cremona.. Ora ripoe guardiamo al prossimo anno. Sul mio salvataggio sulla linea ci ho messo l’istinto. Meritavamo questa vittoria perché abbiamo continuato a giocare. Sonoper non essere stato convocato al, ma continuerò a lavorare. Spero di alzare il mio livello e di venire convocato in futuro. Noi vogliamo provare a vincere ogni gara. Dobbiamo continuare così e non mollare. È un campionato ancora lungo e ogni sfida è importante. Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, ma dobbiamo concentrarci solo su noi ...

Commenta per primo Antonin Barak , centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il: 'Sono arrabbiato. Dovevamo fare più gol, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo perso. Se non segni, con un po' di ...20:08 Tra le fila dellain diversi meriterebbero il riconoscimento di migliore in campo, ma la prestazione di ... 20:06 In casaprestazione leggermente sotto tono, soprattutto nel primo ...Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Dazn i due episodi chiave della gara tra Milan e Fiorentina.Fikayo TOMORI 7- Dopo un primo tempo incerto, cresce nella ripresa e compie due grandi interventi su Ikoné che salvano la situazione. Sempre più assurda la scelta di Southgate di lasciarlo a casa, qua ...