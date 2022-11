Milan-Fiorentina | Tognazzi | “Ammiro Pioli Rossoneri super favoriti contro i viola”

(Di domenica 13 novembre 2022) Ricky, attore e regista, è intervenuto a Radio Firenzeper parlare del match di questo pomeriggio tra. Ecco le sue parole: “Ildeve rifarsi dalla partitala Cremonese, è stata un’occasione mancata. Oggi siamoe affamati, ma laè una squadra in ripresa ed un pezzo della mia infanzia. Ho dei grandi ricordi, ma chiaramente tiferò per ilmi piace moltissimo, trasmette simpatia ed equilibrio, sento un professionista sempre con i piedi per terra, ci sono allenatori più caldi che infuocano di più ma mi fido di lui, mi piace moltissimo”. SportFace.

JuricCLASSIFICA SERIE A:Napoli* 41 punti;, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20;e Bologna* 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo 16; Lecce*...NicolaCLASSIFICA SERIE A:Napoli* 41 punti;, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20;e Bologna* 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo 16; ...Il premio EA Sports Player Of The Month sarà consegnato al calciatore azzurro, Rafael Leao, nel pre-partita di Milan - Fiorentina ...Calcio d'inizio alle ore 18. Oltre 73 mila spettatori a San Siro: i rossoneri cercano la vittoria per tornare a -8 dal Napoli, in trasferta i viola sono imbattuti da tre partite ...