Milan-Fiorentina | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 13 novembre 2022) Il passo falso di mercoledì contro la Cremonese, arrivato 8 giorni dopo quello di Torino, ha fatto perdere ancor più contatto con la vetta al, che adesso si trova insidiato anche dalla Lazio e dalla Juventus. Pioli, quindi, dovrà cercare di rialzare la testa per riuscire a chiudere al secondo posto, rimandando al 2023 l’assalto al primato. A San Siro, però, arriva ladi Italiano, che vuole certificare la propria rinascita e chiudere il 2022 in crescendo. Il fischio d’inizio a, valevole per la 15esima giornata del campionato diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre Non un buon momento per i padroni di casa, che sembrano aver perso quello slancio che aveva caratterizzato le primissime partite stagionali. Lo 0-0 arrivato a ...

D'altronde per entrambe le squadre, in palio c'è il momentaneo secondo posto in classifica insieme a Lazio e, impegnate rispettivamente contro Juventus e. Guardando ai precedenti più ...Quella più vicina è staccata di 11 punti e oggi, con Juventus - Lazio,e Atalanta - Inter, c'è perfino la possibilità che il vantaggio del Napoli si riduca di un solo punto o, male che vada, resterà a +8 . Poi se ne riparlerà a gennaio. Intanto però, ...Alle ore 18.00 di domenica 13 novembre, per la quindicesima giornata di Serie A si gioca Milan-Fiorentina. 30 punti in classifica contro 19, per i rossoneri è una partita chiave dopo la magra con la C ...Quella più vicina è staccata di 11 punti e oggi, con Juventus - Lazio, Milan - Fiorentina e Atalanta - Inter, c'è perfino la possibilità che il vantaggio del Napoli si riduca di un solo punto o, male ...