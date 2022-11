Milan-Fiorentina | Maldini | “Vittoria ottenuta con sacrificio | crediamo nel rimonta sul Napoli”

(Di domenica 13 novembre 2022) Il direttore dell’area tecnica del, Paolo, ha commentato laconquistata dalcontro la. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Abbiamo vinto con, senza un gran gioco, ma era importante portare a casa i tre punti. Questo ci permette di stare a contatto con il, che fino ad ora ha assolutamente dominato il campionato. La classifica è chiara, ma noi siamo in linea con il rendimento dello scorso anno.nellasul, lo scorso anno non dimentichiamoci che eravamo a sette punti dall’Inter. Non sarà facile tenere fino alla fine ma ci proveremo, magari anche con Ibra da gennaio”. SportFace.

AGI - Un autogol di Milenkovic al 92' regala alun successo pesantissimo contro la. A San Siro finisce 2 - 1 a tempo praticamente scaduto, dopo il botta e risposta tra Leao e Barak. Tante le polemiche viola per un paio di presunti ...

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro il Milan: "Nel primo tempo siamo stati ordinati e abbiamo fatto bene. Nel secondo si è aperta ...