Milan-Fiorentina | Italiano | “Abbiamo avuto le occasioni migliori per segnare | c’è rammarico”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Il tecnico della, Vincenzo, ha commentato la sconfitta subita questa sera contro il. Queste le parole dell’allenatore ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo siamo stati ordinati, poi nel secondo si è aperta la partita ed è stata più divertente. Forsepiùnitide noi, ma ancora una volta non portiamo a casa punti. E’ un peccato perchè lipersi negli ultimi minuti e meritavamo di più. Tuttavia ce la siamo giocata, come volevamo e avevamo preparato, però dobbiamo crescere e commettere meno errori. Con ilquando hai ledevi sfruttarle, devi punire subito perchè poi ad ogni minima disattenzione squadre come ilti puniscono”. Poi aggiunge sul ...