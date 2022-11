Milan-Fiorentina 2-1 | Terracciano esce a vuoto senza subire | poi l’autogol di Milenkovic | tutto ok per il Var

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Clamoroso a San Siro con l’incredibile errore diche regala la vittoria alcontro la. Al minuto 91? il portiere viola è uscito dalla porta per anticipare un cross di Vranckx dalla fascia destra. Qui il numero 1 è però intervenuto malissimo sul pallone, con Rebic che lo tocca, mafare fallo secondo Sozza e secondo il Var. Il pallone poi finisce addosso a Nikola, per poi insaccarsi nella rete sguarnita. Lungo check del Var, ma èbuono per il fischietto lombardo.batte2-1. SportFace.