Milan-Fiorentina 2-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 13 novembre 2022) .importante per Pioli che deve rispondere al Napoli capolista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC(@ac) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilcerca punti fondamentali per inseguire il Napoli capolista. Dopo la vittoria di ieri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.