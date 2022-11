Milan-Fiorentina 2-1 | Italiano | “C’è rammarico | meritavamo dei punti”

AGI - Un autogol di Milenkovic al 92' regala alun successo pesantissimo contro la. A San Siro finisce 2 - 1 a tempo praticamente scaduto, dopo il botta e risposta tra Leao e Barak. Tante le polemiche viola per un paio di presunti ...Sono senza voce e ildecide di togliermela definitivamente: cross in area e autogoal dellavince a fatica, ma vince! IL MIO COMMENTO: se non ho perso 80 anni di vita oggi, non ..."Siamo in linea con quanto fatto lo scorso anno, a Cremona siamo stati brutti ma per il resto non si può dire niente".Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro il Milan: "Nel primo tempo siamo stati ordinati e abbiamo fatto bene. Nel secondo si è aperta ...