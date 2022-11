Milan Fiorentina 1-1 LIVE | pareggia Barak

(Di domenica 13 novembre 2022) A San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 2? Gol Leao – sblocca subito il match il. Recupero palla rossonero, dribbling secco di Leao che punta la porta e una volta arrivato davanti a Terracciano lo batte in diagonale 7? Palo di Biraghi – risponde la. Azione corale dei viola che sorprende i rossoneri e porata alla conclusione il numero 3, il palo gli nega il gol del pari 15? Dopo una buona fase della, prova ...

18:21Commenta per primo Ilsaluta Ivan Gazidis. Dopo 4 anni di crescita, coronati dallo scudetto vinto nella passata ... Nell'ultima gara a San Siro prima della sosta - contro la- l'ad (che ...La Fiorentina ha perso Dodo per infortunio. Il terzino è uscito contro il Milan dopo 20 minuti, per lui uno stop di natura muscolare. Il brasiliano ha sentito un fastidio alla coscia, ha chiesto il ...28' PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Venuti crossa dalla destra, la difesa rossonero non libera, pallone che arriva a Barak che si gira bene e batte Tatarusanu (tiro deviato da ...