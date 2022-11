Migranti | Tajani | “Problema politico | Italia non è contro Francia e Germania”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Sul tema dei“abbiamo posto un, nonlae la, perché siamo un Paese che ha 7mila chilometri di costa che sono la frontiera meridionale dell’Europa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, ospite di ‘Mezz’ora in più’. “L’Europa oggi deve intervenire con un Piano Marshall per l’Africa” perché “se non affrontiamo subito il” ci saranno “milioni di persone che si sposteranno” da questo continente a causa di guerra, terrorismo, povertà, fame e cambiamento climatico. L'articolo proviene daSera.

Agenzia Nova

...può essere lasciata sola ancora una volta' - 'Toni esagerati' da parte della Francia sul temacon l'Italia e sul caso Ocean Viking. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio. ...... in particolare Francia e Germania, si impegnano in cambio del fatto che l'Italia accolga le navi barche" a ricevere una parte deiche sbarcano in territorio italiano.su Parigi e Ong ... Migranti, Tajani: “L’Italia ha sempre fatto la sua parte ma non siamo la porta d’ingresso d’Europa” Per bloccare l'ingresso dei migranti, al confine di Ventimiglia sono scattati i controlli a tappeto delle autorità francesi. Dopo due giorni di verifiche soft, seguite all'annuncio del governo Macron ...«Non faremo quanto era stato previsto». Lo ha confermato il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato da Bfm-Tv sugli sviluppi della crisi tra Italia e ...