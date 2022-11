Migranti | pronta la nuova stretta | ecco il piano anti-Ong della Meloni

(Di domenica 13 novembre 2022) No, il governonon si fermerà al primo decreto Piantedosi e al braccio di ferro appena concluso con le navi delle Ong. Il caso Geo Barents, Humanity1 e Ocean Viking è solo l’pasto dell’inverno che ci attende. Il presidente del consiglio lo ha detto chiaramente: gli italiani ci hanno votato per mettere un freno alle navi umanitarie che scaricano itutti in Italia e questo intendiamo fare. La lite con la Francia, così come l’asse del Sud con Cipro, Malta e Grecia, dimostra che il governo si sta muovendo e non sembra interessato a fare passi indietro. Sintesi: accoglieremo i profughi, ma suieconomici occorre un patto Ue che difenda i confini. Secondo quanto scrive l’Ansa, infatti, l’esecutivo italiano starebbe preparando una...

L'Italia trova l'appoggio di altri paesi sul flusso di: appello all'Ue Invece per l'Italia ... Pugno duro di Piantedosi e Meloni: l'Italiaa richiudere i porti alle Ong L'altra padrona ......Nessun margine di incostituzionalità pertanto nella cosiddetta 'selezione' deia bordo ... Pugno duro di Piantedosi e Meloni: l'Italiaa richiudere i porti alle Ong Cassese ricorda che '...E' guerra alle navi delle ong che salvano in mare e sbarcano in Italia i migranti. Una stretta sulle ong, con la minaccia di multe e di sequestrare le imbarcazioni è la strategia del governo Meloni.Pubblicità Pubblicità Non si placa la questione dei migranti che continua a creare tensioni in tutta l’Europa. Pronta per la prossima settimana la nuova stretta contro le ONG. Il governo Meloni ha int ...