Migranti | ong rispondano a Stati bandiera Multe | sequestri e un piano per l’Africa Le richieste dell’Italia

(Di domenica 13 novembre 2022) L'Italia si muove sul doppio binario nella vicenda: chiede nuove norme e un meccanismo di relocation in Ue che funzioni davvero e lasci poco spazio alla volontarietà dei Paesi membri. Ma vuole anche giro di vite sulle Ong e un 'Marshall' per l'Africa L'articolo proviene da Firenze Post.

'La Francia deve prendere atto che ha le coste che si affacciano sul Mediterraneo. Se qualche volta una navedovesse dirigersi verso le sue coste, non è giustificata una reazione così forte e veemente. Anche io ho avuto dei problemi qualche volta con i francesi...'. Lo ha detto Giuseppe Conte in una ..."Basta slogan, ora Meloni fa conti con realtà: blocchi navali impossibili" "La Francia deve prendere atto che ha le coste che si affacciano sul Mediterraneo. Se qualche volta una navedovesse dirigersi verso le sue coste, non è giustificata una reazione così forte e veemente . Anche io ho avuto dei problemi qualche volta con i francesi...''. Lo ha detto Giuseppe Conte in una ...Un muro contro muro divampato dopo il caso della Ocean Viking (con i migranti sbarcati a Tolone, dopo il “no” di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, all’approdo della nave della ong Sos ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-be4fb94a-ba9a-74bb-55e9-2c53da0069 ...