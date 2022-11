Migranti | l’ambasciatore tedesco in Italia | «Le Ong salvano vite» Da Berlino nuovi fondi per i soccorsi in mare

(Di domenica 13 novembre 2022) La crisi tra Roma e Parigi suinon si arresta e anche la Germania fa sentire la sua voce sulla questione. Ieri, 12 novembre, la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, aveva accusato l’«di mancanza di umanità – richiamando il governo – al suo dovere di umanità, sperando che comprenda il messaggio». Oggi è la Germania, attraverso il suo ambasciatore a Roma, a schierarsi dalla parte delle Organizzazioni non governative: «Nel 2022 sono già oltre 1.300 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Un 12% dei sopravvissuti sono stati salvati dalle Ong. Loroladdove l’aiuto da parte degli Stati manca. Il loro impegno umanitario merita la nostra riconoscenza e il nostro appoggio», ha dichiarato su Twitter il diplomatico Viktor Ebling. Intanto, a, il Bundestag ...

