Migranti | Francia durissima | “Meloni grande perdente | non prenderemo i 3 mila dall’Italia”

(Di domenica 13 novembre 2022) Lo scontro trae Italia sulla questionenon si placa. Anzi. Parigi ha definito la premier Giorgia” e confermato che lanon accoglierà i 3stranieri che al momento si trovano in Italia. “L’Italia non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea, non faremo quanto era stato previsto, ovvero accogliere 3attualmente sul territorio italiano”, le parole del portavoce del governo francese, Olivier Véran, a Bfm-Tv. Lanon accoglierà le 3persone sbarcate in Italia, “di cui 500 entro la fine dell’anno” nell’ambito del meccanismo di solidarietà europea. L’Italia ha rifiutato di accogliere nei suoi porti la ...

Milano, 11 nov. A Menton, cittadina francese al confine con l'Italia, la polizia ha intensificato i controlli ai posti di frontiera e alla stazione ferroviaria.