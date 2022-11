Migranti e Ong | la linea di Meloni | l’Italia non è il primo porto sicuro | tutti rispettino gli accordi

... altrimenti perché Mattarella avrebbe firmato la sua nomina Il decreto liberticida anti - rave è perfettamente costituzionale, il Quirinale non lo ha forse avallato E pure quello su...Delusione sui ricollocamenti deinell'Ue. Allarme per gli interventi delleche "violano le leggi internazionali". È la posizione di Italia, Grecia, Malta e Cipro fra i Paesi europei di 'prima linea' sull'immigrazione in ...Continuano ad agitarsi le acque della diplomazia europea. Oggi, 12 novembre, è arrivata una dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno di Malta, Cipro e Italia e del ministro della migrazione e ...I quattro Paesi più esposti: le ricollocazioni in Europa non funzionano. La Spagna si chiama fuori. Il governo pensa di tornare ai decreti Salvini che colpivano direttamente le associazioni di volonta ...