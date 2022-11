Mezza maratona di Roma | trionfano Ndikumana e Mukandanga

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Una calda giornata d’autunno e la storia della Capitale hanno fatto da contorno alla seconda edizione della Rome 21K Ford Mustang-E, ladella città di, che ha visto al via, tra la gara di 21,097 km e la non competitiva di 10 km, oltre 4000 atleti (il 40% in più dello scorso anno con il 20% di presenza femminile), i quali hanno preso il via da Piazza della Bocca della Verità. La prova maschile diha visto trionfare l’atleta del Burundi, tesserato per l’Atletica Sandro Calvesi, Celestinche, involatosi intorno al 10° chilometro, ha fatto gara in solitaria, chiudendo in 1:02:56. Secondo l’eritreo Freedom Amaniel, recente vincitore dellaUrbs Mundi, in 1:04:28, terzo l’alfiere dell’AT Running Umberto Persi in 1:10:07. ...