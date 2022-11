Meteo Campania | da lunedì cambia tutto | arrivano le piogge

(Di domenica 13 novembre 2022) Secondo le ultime previsioni, dobbiamo prepararci a una lunga fase di maltempo come non si vedeva ormai da tanto tempo.Dalla prossima settimana cambierà. L’autunno ha deciso di fare sul serio, questa volta: sta infatti per arrivare un ciclone atlantico ricolmo di pioggia e pure neve che colpirà buona

anteprima24.it

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... isolate tendenti a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia,orientale ...... dal 14 al 20, potrebbe aprirsi con le piogge, almeno secondo le previsioni di 3B. 'Ancora tempo stabile - si legge sul sito specializzato - ma non del tutto soleggiato su Napoli e... Meteo, le previsioni in Campania di domenica 13 novembre Previsioni meteo Napoli: una trottola ciclonica investirà la città e tutta la Campania per l’intera settimana. Il fenomeno metereologico riguarderà anche tutta l’Italia come previsto dagli esperti met ...La situazione meteo sulla penisola italiana è destianta a peggiorare nelle prossime ore. Infatti torneranno le piogge intense: ecco dove.