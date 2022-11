Mercato Napoli – Interesse per Beto? Arriva la risposta dell’agente

(Di domenica 13 novembre 2022) L’inarrestabilecontinua a far sognare i propri tifosi portando a casa ancora un’altra vittoria e tenendo ben stretta la vetta della classifica con un importante vantaggio da Lazio e Milan. La rosa azzurra è sicuramente completa in tutti i reparti soprattutto grazie all’importante lavoro svolto dal mister Spalletti che sta cercando di tirar fuori L'articolo

...di cartello dopo gli anticipi del sabato che hanno ulteriormente certificato il dominio del... Juve - Lazio e Milan - Fiorentina, oltre ai primi argomenti dicome il rinnovato interesse ...Ilrionale del quartiere Savorito, a Castellammare di Stabia , popoloso Comune vesuviano ..., il consigliere regionale Borrelli investito sotto casa: 'Ho pagato per le mie denunce' '...Il mercato rionale del quartiere Savorito, a Castellammare di Stabia, popoloso Comune vesuviano sciolto per mafia, giovedì non si è svolto in concomitanza di un lutto del clan ...Il Milan studia una strategia per rimontare il Napoli dopo il Mondiale: due giocatori ai saluti, spazio al grande colpo ...