Meno male che Elmas non sapeva fare niente

(Di domenica 13 novembre 2022) È stata una partita caratterizzata da un’inquietante fase finale. Negli ultimi quindici minuti si è assistito a ciò a cui il Napoli non aveva (più) abituato i suoi tifosi, otre che i suoi detrattori, quest’anno. Una squadra che si fadue gol (e quasi si fa rimontare per intero) in pochi minuti, seppure dopo aver condotto fino a lì la partita in assoluta scioltezza, con le solite eccellenti trame di gioco in velocità verticale, con il solito possesso palla mai fine a se stesso, insomma con le abituali caratteristiche di grande qualità singola e collettiva di gioco. Una squadra che si fa per ciò prendere dalla paura e che quasi getta al vento un’occasione di consolidamento del primato oserei dire (per numeri ed antefatti) storica. Simbolo di questo è, a parere di chi scrive, la scelta che ad un certo Politano fa a cinque minuti dal fischio finale: in un’azione di ...