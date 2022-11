Meloni e Italia perdenti La Francia ora passa agli insulti | scoppia la bufera su Macron

(Di domenica 13 novembre 2022) Laadesso. Il portavoce del governo di Parigi mette nel mirino l'e il nostro premier definendo l'e la". Leggere per credere: "Non avendo accolto i migranti a bordo della nave ong Ocean Viking nei suoi porti l'esce perdente da questa vicenda", ha affermato Olivier Véran, a BfmTv. "C'è un meccanismo di solidarietà europeo - ha aggiunto - il che significa che un gran numero di Paesi, in particolaree Germania, si impegnano in cambio del fatto che l'accolga le navi per recuperare stranieri nel suo territorio". Poi ha rincarato la dose: "Giorgiaè la grande perdente di questa situazione", ha ...

E con la rinnovata centralità del Vaticano, un ruolo importante potrebbe svolgere l', così come è accaduto durante la "Prima Repubblica". Giorgia, che Bergoglio avrebbe definito, in ...Parigi conferma il no all'accoglienza, non rispettando il meccanismo europeo di solidarietà. Controlli a tappeto a ...Parigi conferma il no all'accoglienza, non rispettando il meccanismo europeo di solidarietà. Controlli a tappeto a Ventimiglia ...L'ex comandane del Genio: "Un segnale per dire che ci sono anche italiani che non vogliono avere a che fare con un governo di un Paese, sia pur tradizionalmente amico, che oggi ha questi atteggiamenti ...