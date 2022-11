Meghan | durante il matrimonio La terribile risposta a Re Carlo | scoppia il caso

(Di domenica 13 novembre 2022) L'ultimo retroscena sulla casa Reale viene svelato dallo scrittore inglese Robert Hardman suldiMarkle con il principe Harry celebrato a Windsor nel 2014. Ma a meno di una settimana dalle nozze il papà di, Thomas Markle aveva annunciato che non avrebbe partecipato. E quindi l'allora principe di Galles e ora reIII si era offerto di scortare all'altare della cappella la futura nuora, dicendo che ne sarebbe stato onorato. Ma ladell'ex attrice sarebbe stata alquanto inaspettata racconta lo scrittore. “Possiamo incontrarci a metà strada?”, avrebbe detto. Volendo dare quindi l'impressione di una donna sicura di sé e indipendente e soprattutto determinata a fare il grande ingresso da sola. Ma era tutto ciò che il protocollo reale non prevedeva.

