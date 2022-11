Matthäus | “Musiala come Messi Vale 250 milioni”

è eccezionale, Neuer è il miglior portiere al mondo, Mané una benedizione: positivo, sorridente, oltre che fortissimo. E pure De Ligt tornerà al top: per me giocava meglio all'Ajax, forse non ...... 113 presenze in Nazionale (6° posto dietro, Klose , Podolski , Schweinsteiger e Thomas ... Ho notato subito che ce ne sono tantissimi:, Adeyemi , Bellingham , Hlozek , Gravenberch , ...