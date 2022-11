(Di domenica 13 novembre 2022) L'Olympique, in un momento difficile in Ligue 1, ha bisogno di. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, sarebbero due gli...

Calciomercato.com

Guardare al futuro con l'intenzione di continuare nel processo di rinnovamento. Cosa aspettarsi dal calciomercato della Juventus Ci stiamo avvicinando alle ultime gare che si disputeranno prima della ...Footmercato parla del pressing dei bianconeri per Pablo, attuale presidente del. Il 36enne spagnolo ha ricoperto, per due anni e mezzo, dall'agosto 2015 al febbraio 2018, il ... Marsiglia: Longoria pianifica due rinforzi | Mercato | Calciomercato.com Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La Juventus riparte. Sta iniziando a lavorare sul mercato. Si riparte dalle fondamenta Servono uomini di calcio. Attualmente in tal senso il club è carente. Ed allora si è pensato ad un grande ritorno ...