Marco Giallini | chi è la fidanzata Stella Scarafoni | “La ringrazio ogni giorno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 novembre 2022): l’attore dopo la tragica morte della moglie nel 2011, ha ritrovato la felicità al fianco della, ufficio stampa ed organizzatrice di eventi. L’attore romano è tra i più amati dal pubblico proprio per la sua semplicità.è famoso per essere schietto e sempre sincero anche durante le sue interviste. Dopo il dolore della morte di Loredana l’attore è riuscito a trovare ancora l’amore ma non ha mai dimenticato la moglie. Spessoparla di Loredana ancora oggi e senza troppi peli sulla lingua riguardo all’amore che ancora li unisce.ha confessato che non potrebbe fare altrimenti nonostante adesso nella sua vita ci siache ringrazia...